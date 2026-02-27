Advertisement
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को आरोप मुक्त क्यों किया? जानिए फैसले की अहम बातें

Delhi liquor policy case: दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य को बरी कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि बिना ठोस और पर्याप्त सबूत के लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है. आइए जानते हैं 598 पेज के फैसले की मुख्य बातें.

Feb 27, 2026, 09:58 PM IST
दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं थे. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में सीबीआई (CBI) के जांच के तरीके और कोर्ट में रखे गए केस की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े किए. 598 पेज के फैसले के अंत में जज ने मार्टिन लूथर किंग के उस कथन का हवाला दिया कि अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है.

कोर्ट का आदेश

दो महीने तक केस के पूरे रिकॉर्ड और 300 अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का मानना है कि इस मामले में आरोपियों की भूमिका को लेकर गहरे संदेह की बात तो छोड़िए, CBI का केस उनके खिलाफ पहली नजर में भी संदेह पैदा नहीं करता.

आबकारी नीति को लेकर CBI की थ्योरी न्यायिक समीक्षा में खरी नहीं उतरती. CBI की आपराधिक साजिश की थ्योरी पूरी तरह अटकलबाजी पर आधारित है. उसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है.

केजरीवाल के खिलाफ ये साबित करने लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली या दिलवाई. उनके खिलाफ आरोप केवल सह-आरोपियों या गवाहों के बयानों पर आधारित थे. उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र और ठोस सबूत नहीं था जो उन्हें किसी साजिश से जोड़ सके. केवल किसी नीति को मंजूरी देना अपराध नहीं है, जब तक बेईमानी या (लाभ देने में बदले घूस लेना) साबित न हो.

सिर्फ इस वजह से कि कोई पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे पाई, या उस नीति के तहत निजी लोगों ने कानूनी रूप से लाभ कमाया इसे अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता.

अगर किसी आर्थिक या प्रशासनिक फैसले को ईमानदारी से लिया गया हो, तो उसे तबतक अपराध नहीं कहा जा सकता जब तक ये सबित न हो कि उसमें बुरी नीयत, रिश्वत जैसा लेन-देन या पद का दुरुपयोग हुआ है.

CBI एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ये साबित हो कि 2021-22 में आबकारी नीति लाने का मकसद साउथ ग्रुप या किसी अन्य को गैरकानूनी फायदा पहुंचाना रहा. इसके उलट रिकॉर्ड दिखाता है कि इस पॉलिसी को पूरी तरह से कानूनी प्रकिया के जरिए लागू किया गया. सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी की गई. कानूनी या संवैधानिक बाध्यता न होने के बाद भी एलजी से भी सुझाव मांगे गए. फाइल के नोट्स बताते हैं कि कुछ सुझावों पर गौर करके उन्हे शामिल भी किया गया.

अगर कोई नीति सोच-विचार कर और  कानूनी प्रक्रिया का पालन करके बनाई गई है,तो बाद में उसके लागू होने को अपराध बताना सही नहीं ठहराया जा सकता.

बिना पुख्ता सबूतों के आरोपियों को ट्रायल का सामना करने के लिए  मजबूर करना उनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी.

किसी मुख्य सह आरोपी को सरकारी गवाह बनाते समय उसके बयान को सबूतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और बयान की सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए पॉलीग्राफी जैसे टेस्ट की मदद ली जा सकती है.

जांच एजेंसी पहले किसी आरोपी को ये कहकर माफी दिलवाती है कि वह पूरा और सच्चा खुलासा करेगा, फिर उसी व्यक्ति के बयान बार-बार लंबे समय तक दर्ज करती रहती है, ताकि जांच की कमियां भरी जा सकें और नए लोगों को आरोपी बनाया जा सके. यह बात ठीक नहीं है.

कोर्ट ने इसको लेकर संजय सिंह का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा संजय सिंह का नाम मुख्य चार्जशीट या चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं नहीं था. उनके खिलाफ CBI ने आबकारी नीति बनाने / लागू करने में कोई भूमिका होने का आरोप नहीं लगाया था. लेकिन बाद में दिनेश अरोड़ा नाम के एक गवाह ने आखिरी बयान में आरोप लगा दिया कि 1 करोड़ रु संजय सिंह के किसी करीबी सर्वेश मिश्रा को भेजे गए थे.

कोर्ट ने कहा, 'सीबीआई आबकारी नीति मामले में साक्ष्य जुटाने की बजाय आम आदमी पार्टी के चुनाव खर्चों, नेताओं के ठहरने के खर्चों, वालंटियर्स को भुगतान जैसी चीजों पर ध्यान फोकस कर रही थी जो चुनाव खर्च के ऑडिट जैसा है. ऐसा करना विशुद्ध रूप से भारत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है. सीबीआई का ऐसा करना सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रश्न है, जो स्वतंत्रत और निष्पक्ष चुनावों की परिकल्पना पर असर डालता है.

कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आरोपियों से बरामद दस्तावेजों में से केवल उन्हीं को सीबीआई ने कोर्ट में विश्वसनीय दस्तावेज बताया जो उनके पक्ष में थे, आरोप तय करने के चरण में सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने न रखना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है. 

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेन्सी का काम सच्चाई तक पहुंचना है न कि सिर्फ किसी को दोषी साबित करना.

जांच एजेंसी की शक्तियों और व्यक्ति के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना किसी पर कानून की दया नहीं है, बल्कि यह संविधान का स्पष्ट आदेश है. अगर ये संतुलन बनाए नहीं रखा गया, तो कानून का शासन कमजोर हो सकता है और लोगों का आपराधिक न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर हो जाएगा.

कोर्ट ने सीबीआई द्वारा चार्जशीट में 'साउथ ग्रुप' शब्द का इस्तेमाल करने पर भी कड़ा एतराज जताया. कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि ये शब्द किसका आइडिया था. कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को क्षेत्र के आधार पर चिह्नित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने पूछा कि अगर CBI ने चार्जशीट चेन्नई में दायर की होती तो भी क्या वो इस शब्द का प्रयोग करती?

कानून का पुराना सिद्धांत है कि न्याय होना चाहिए, चाहे आसमान ही क्यों न गिर पड़े. कोर्ट का काम न तो सुविधाजनक परिणाम देना है और न ही किसी प्रचलित नैरेटिव का समर्थन करना. कोर्ट का काम कानून का शासन बनाए रखना है, तभी नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

