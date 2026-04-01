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Hindi Newsदेश1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; देखें पूरा शेड्यूल

1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; देखें पूरा शेड्यूल

MCD Change Waste Management 2026: राजधानी दिल्ली में अब कचरा प्रबंधन का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है. MCD ने शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 1 अप्रैल से नए ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026’ लागू करने का फैसला किया है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:07 AM IST
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दिल्ली में बदलेगा गीला-सूखा कचरा उठाने का प्रबंधन (Photo- X)
दिल्ली में बदलेगा गीला-सूखा कचरा उठाने का प्रबंधन (Photo- X)

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन को लेकर अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली नगर निगम (MCD) शहर में कचरा उठाने की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. अगर यह नई योजना लागू होती है, तो राजधानी के सभी वार्डों में कचरा उठाने का तरीका पहले से काफी अलग होगा. नई व्यवस्था के तहत घरों से कचरा रोजाना नहीं, बल्कि एक दिन छोड़कर उठाया जाएगा. इसके साथ ही कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने पर खास जोर दिया गया है. योजना के मुताबिक गीला कचरा सप्ताह में 4 दिन-सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उठाया जाएगा, जबकि सूखा कचरा बाकी दिनों में उठाया जाएगा.

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को घर स्तर पर ही कचरे को अलग करने के लिए प्रोत्साहित करना है. अधिकारियों का मानना है कि अगर शुरुआत से ही गीले और सूखे कचरे को अलग रखा जाएगा, तो उसके निस्तारण और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया ज्यादा आसान और प्रभावी हो सकेगी. इन नए नियमों के तहत अब घर-घर से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहेगी. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग दिनों में इकट्ठा किया जाएगा. यानी अब लोगों को अपने घरों में ही कचरे को अलग-अलग करके रखना होगा और तय दिनों के अनुसार ही उसे बाहर देना होगा.

शहर में बढ़ते कचरे के दबाव को कम करना होगा लक्ष्य

एमसीडी का मानना है कि इस बदलाव से कचरे के बेहतर निस्तारण में मदद मिलेगी और रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया भी ज्यादा प्रभावी हो सकेगी. साथ ही, शहर में बढ़ते कचरे के दबाव को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी यह कदम अहम साबित हो सकता है. हालांकि, इस नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नागरिकों की भागीदारी बेहद जरूरी होगी. अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इस पहल का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा. इसलिए एमसीडी जल्द ही जागरूकता अभियान भी शुरू करने की तैयारी में है, ताकि हर नागरिक इस बदलाव को समझे और उसका पालन करे.

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कचरे के बेहतर मैनेजमेंट के साथ रीसाइक्लिंग की व्यवस्था

सरकार ठोस कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करने जा रही है. हाल ही में अधिसूचित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 इसी दिशा में एक अहम कदम हैं, जो अब 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे. नए नियमों के तहत कचरे के निपटान को लेकर स्पष्ट और सख्त प्रावधान किए गए हैं. अब हर घर और संस्थान के लिए कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर में बांटना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ रीसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देना है. खास बात यह है कि ये नियम केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी समान रूप से लागू किए जाएंगे. इससे पूरे देश में स्वच्छता व्यवस्था को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

नियमों के पालन पर प्रोत्साहन और उल्लंघन पर पेनल्टी

राजधानी को साफ-सुथरा बनाने के लिए निगम ने एक सख्त लेकिन संतुलित योजना तैयार की है. प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि जो लोग या संस्थान तय किए गए नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें पेनल्टी नोटिस जारी किए जाएंगे. यानी लापरवाही अब सीधे जेब पर असर डालेगी. वहीं दूसरी ओर, नियमों का सही तरीके से पालन करने वालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. ऐसे संस्थानों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जैसे प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही गई है, ताकि लोग स्वेच्छा से सफाई व्यवस्था का हिस्सा बनें. निगम का मानना है कि सख्ती और प्रोत्साहन इन दोनों का संतुलित इस्तेमाल ही शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में कारगर साबित होगा.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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