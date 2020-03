दिल्ली: केजरीवाल की अपील, 'पैनिक बाइंग न करें, जरूरी सामान की कमी नहीं होगी'

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ​केजरीवाल और ​एलजी अनिल बैजल ने आज प्रेस को संबोधित किया. ​केजरीवाल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हमें घर से नहीं निकलने के लिए कहा है.आप आवश्यक जरूरतों जैसे दूध, दही, सब्जियों और दवाइयों के लिए तो निकल सकते हैं, लेकिन ​इसके अतिरिक्‍त किसी अन्‍य काम से घर से बाहर न निकलें. हम दिल्ली में आपकी सेवा कर रहे हैं और हमें भी आपकी मदद की जरूरत है. पैनिक बाइंग मत ​कीजिए. दुकानों में भीड़ होगी, तो लॉकडाउन का मतलब ही नहीं रह जाएगा. हम लोगों ने तैयारी की है और जरूरी चीजों की कमी आपको नहीं होगी.

Delhi CM Arvind Kejriwal: Police Commissioner has introduced a helpline number at his office, if you face any difficulty you can call at this number. The number is: 23469536 pic.twitter.com/pZc2bHR8Bw

सभी जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी. सब्जी और किराने की दुकान वालों को भी पास देने की तैयारी की गई है. ये ई—पास से अपनी दुकान खोल सकेंगे. प्राइवेट—सरकारी अस्पताल भी खुले रहेंगे. अस्पताल जाने वाले और मीडियकर्मी भी अपना कार्ड दिखाकर जा सकते हैं.

Delhi CM Arvind Kejriwal: We will issues passes for those providing essential services, E-passes will be provided to those who need to open their shops and factories for these services https://t.co/VOaYgGbLnT

