Delhi: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवाना चाहते हैं बच्चों का दाखिला? जारी हुई ये नई गाइडलाइन

Delhi Government School Admission Guidelines 2022: अगर आप दिल्ली (Delhi) के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है.