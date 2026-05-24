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दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया होगा, लेकिन दिल्ली से लंदन तक 15 देशों में हैं इससे जुड़े क्लब्स

दिल्ली का मशहूर दिल्ली जिमखाना किसी पहचान को महताज नहीं है. यह केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाए हुए है. रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि दिल्ली जिमखाना क्लब के 15 देशों में कुल 61 एफिलिएटेड क्लब हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 25, 2026, 06:10 AM IST
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दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया होगा, लेकिन दिल्ली से लंदन तक 15 देशों में हैं इससे जुड़े क्लब्स

Delhi Gymkhana: दिल्ली का मशहूर दिल्ली जिमखाना किसी पहचान को महताज नहीं है. यह केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाए हुए है. रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि दिल्ली जिमखाना क्लब के 15 देशों में कुल 61 एफिलिएटेड क्लब हैं. इसका सीधा मतलब होता है कि दिल्ली के जिमखाना के जो भी सदस्य हैं वह विदेशों में भी मौजूद इन क्लबों की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

दरअसल, इन एफिलिएटेड क्लबों में लंदन, सिंगापुर,पेरिस और दुबई जैसे कई बड़े शहरों के प्रतिष्ठित क्लब शामिल हैं. बता दें कि यही नेटवर्क दिल्ली जिमखाना क्लब को दुनिया के चुनिंदा और हाईप्रोफाइल क्लबों में शामिल कर देता है. आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं...

कब हुई थी दिल्ली जिमखाना की शुरुआत? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत ब्रिटिश दौर में हुई थी और समय के साथ इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी थी. बता दें कि आज के समय में यह क्लब केवल खेल या मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस और सोशल नेटवर्किंग का एक अहम हिस्सा है. 

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क्लब के सदस्यों को विदेशों के लिए इन एफिलिएटेड क्लबों में रहने, खाने और दूसरी सुविधाओं का सीधा फायदा मिलता है. यही कारण है कि दिल्ली जिमखाना की सदस्यता को काफी प्रतिष्ठित माना जाता रहा है.  कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्लब की पहुंच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मजबूत हो चुकी है और यह भारतीय एलीट क्लब संस्कृति का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है. 

क्यों चर्चा में रहता है कि दिल्ली जिमखाना ?

दिल्ली जिमखाना क्लब लंबे समय से अपनी सदस्यता, खास सुविधाओं और हाई-प्रोफाइल माहौल को लेकर चर्चा में रहा है. इसके बाद अब अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की वजह से इसकी पहचान और भी बढ़ी है.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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