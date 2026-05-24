उर्दू-फारसी का खेल या अंग्रेजों की देन? जानिए आखिर क्यों रसूखदारों के क्लबों को कहा जाता है 'जिमखाना', इसके नाम में छिपा है बड़ा राज

Delhi Gymkhana Lease Cancelled: देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश और हाई-सिक्योरिटी वाले लुटियंस जोन से एक बड़ी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री आवास के ठीक बगल में स्थित, 113 साल पुराने प्रतिष्ठित 'दिल्ली जिमखाना क्लब' पर अब केंद्र सरकार अपना कब्जा लेने जा रही है. सरकार ने इस वीआईपी क्लब की लीज को रद्द कर दिया है और आगामी 5 जून तक पूरे परिसर को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है.

इस बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल के बीच, सोशल मीडिया से लेकर कूटनीतिक गलियारों में एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि 'जिमखाना'. हम अक्सर बड़े शहरों में 'जिमखाना क्लब' का नाम सुनते हैं, जहां जाने के लिए बड़े-बड़े रसूखदार भी तरसते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस 'जिमखाना' शब्द का असली मतलब क्या है? यह अंग्रेजों की देन है या इसके पीछे उर्दू-फारसी का कोई पुराना खेल छिपा है? आइए इस खबर के साथ-साथ इस नाम का दिलचस्प राज भी जानते हैं...

क्या है इस नाम के पीछे का राज

जानकारी के मुताबिक, जिमखाना शब्द का इतिहास बेहद दिलचस्प है. दरअसल, यह शब्द दो अलग-अलग भाषाओं के मेल से बना एक 'हाइब्रिड' शब्द है. इसमें पहला हिस्सा अंग्रेजी के 'जिमनेजियम' (Gymnasium) यानी कसरत करने की जगह से लिया गया, जिसे छोटा करके 'जिम' (Gym) कहा गया. वहीं, दूसरा हिस्सा फारसी और उर्दू का शब्द 'खाना' है, जिसका मतलब होता है घर या जगह (जैसे- डाकखाना, कारखाना).

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जब भारत में ब्रिटिश राज था, तब अंग्रेजों को अपनी शामें गुजारने, टेनिस खेलने और सामाजिक मेलजोल के लिए आलीशान जगहों की जरूरत महसूस हुई. उन्होंने कसरत और खेलकूद (Gym) के लिए बने इन विशेष परिसरों को स्थानीय भाषा के साथ मिलाकर 'जिमखाना' कहना शुरू कर दिया. कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह फारसी के शब्द 'जमातखाना' (गैदरिंग प्लेस या सभा स्थल) का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 'जिमखाना' बना दिया. भारत में यह शब्द आज भी रसूख, वीआईपी कल्चर और आलीशान क्लबों का प्रतीक माना जाता है.

मेंबरशिप के लिए लगती है 18 लाख की बोली

जिस 'दिल्ली जिमखाना क्लब' पर सरकार कब्जा करने जा रही है, उसकी स्थापना अंग्रेजों के जमाने में 3 जुलाई 1913 को 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' के रूप में हुई थी. इसके पहले अध्यक्ष सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर थे, जो तत्कालीन आगरा और अवध प्रांत के गवर्नर थे. आजादी के बाद इसके नाम से 'इंपीरियल' शब्द हटाकर इसे 'दिल्ली जिमखाना क्लब' कर दिया गया.

यह क्लब विंबलडन के मानकों जैसे 20 से अधिक शानदार ग्रास (घास वाले) टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और आलीशान औपनिवेशिक इमारतों के लिए मशहूर है. लुटियंस दिल्ली के इस क्लब में एंट्री पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है. यहां की परमानेंट मेंबरशिप के लिए सरकारी अफसरों को जहां 4 लाख रुपये देने होते हैं, वहीं गैर-सरकारी रसूखदारों के लिए यह फीस 18 लाख रुपये से भी अधिक है. फीस देने के बाद भी लोगों को मेंबरशिप के लिए सालों-साल लंबा इंतजार करना पड़ता है. यह क्लब लंबे समय से देश के बड़े आईएएस-आईपीएस अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य जनरलों और बड़े उद्योगपतियों का सबसे बड़ा सामाजिक केंद्र रहा है.

क्यों चली सरकार की कैंची?

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सफदरजंग रोड पर स्थित इस 27.3 एकड़ के विशाल भूखंड की लीज डीड के खंड चार के तहत राष्ट्रपति ने इस पट्टे को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है.

इस बड़ी कार्रवाई के पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजहें सामने आई हैं:

1. वित्तीय गड़बड़ी और अनियमितताएं: इस क्लब पर पिछले काफी समय से वित्तीय अनियमितताओं और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लग रहे थे. इसके बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने इसके बोर्ड को निलंबित कर दिया था और वर्तमान में यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के जरिए चल रहा था.

2. नेशनल सिक्योरिटी: सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह क्लब दिल्ली के सबसे संवेदनशील, रणनीतिक और उच्च-सुरक्षा वाले प्रशासनिक क्षेत्र में आता है. रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सरकारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस बेहद कीमती जमीन की तत्काल आवश्यकता है.

आदेश के मुताबिक, 5 जून को सरकार इस पूरे परिसर, इमारतों, लॉन और फिटिंग्स सहित सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेगी. इसके साथ ही, लुटियंस दिल्ली के सबसे बड़े वीआईपी ठिकाने का एक और अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.