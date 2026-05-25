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क्या राहुल गांधी की सदस्यता बनी वजह? दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा

Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को खाली करने को कह दिया गया है. संविधान सम्मत आदेश के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब प्राइवेट लिमिटेड पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा. जिमखाना क्लब की गिनती देश के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में होती है. केंद्र के इस फैसले को कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देख रही है या इस फैसले में कांग्रेस नेताओं को क्या दिखा, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 25, 2026, 08:40 PM IST
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दिल्ली जिमखाना क्लब फाइल फोटो
दिल्ली जिमखाना क्लब फाइल फोटो

Delhi Gymkhana Club vacate order: दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन पर पूरा कैंपस खाली करने का आदेश देशभर की सुर्खियों में है. विवादों और तमाम सियासी खुसुर-फुसुर के बीच जिमखाना क्लब प्राईवेट लिमिटेड ने कहा है कि जमीन और कैंपस खाली करने के आदेश के कुछ मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए वो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को चिट्ठी लिखेगा. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने क्लब से 5 जून तक 27.3 एकड़ में फैले इस बेशकीमती क्लब की एक-एक इंच जमीन खाली करने को कहा है. उधर क्लब ने अपने सदस्यों को भेजे मैसेज में कहा, 'केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित कैंपस को डिफेंस स्ट्रक्चर मजबूत और सुरक्षित करने के साथ पब्लिक सेफ्टी को सुनिश्चित करने के नाम पर खाली करने को कहा है. 

जिमखाना क्लब के मुताबिक उसे कैंपस खाली करने का नोटिस 22 मई को मिला. यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से नोटिस है. अब कांग्रेस पार्टी को इस आदेश के पीछे नया सियासी एंगल दिख रहा है.

कांग्रेस को फैसले में क्या दिखा?

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार द्वारा क्लब परिसर को खाली करने के आदेश की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का संबंध लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की क्लब मेंबरशिप से है. अल्वी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कदम है क्योंकि इस पुराने क्लब से कई महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं. जिमखाना क्लब को महज इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य हैं, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है.'

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बात बीजेपी नेताओं को चुभ गई होगी

अल्वी ने आगे आरोप लगाया, 'जिमखाना क्लब की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने राहुल गांधी को सदस्य बनाया और प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले लोगों को सदस्य नहीं बनाया. यही कारण काफी है कि क्लब को नेस्तनाबूद करके उस पर कब्जा कर लिया जाए.' अल्वी के इस एंगल से कांग्रेस पार्टी के कई समर्थक और नेता इत्तेफाक रखते हैं. यकीनन ये बात यानी पीएम मोदी और सरकार से जुड़े लोगों को ये आरोप अच्छे नहीं लगे होंगे.

सरकारी आदेश में क्या लिखा?

शहरी कार्य मंत्रालय ने क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 22 मई को भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के माध्यम से यह आदेश जारी किया. आदेश में लिखा है कि तय समय तक जगह खाली नहीं करने पर कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा. सफदरजंग रोड स्थित इस क्लब को लेकर सरकार ने कहा है कि यह इलाका राष्ट्रीय राजधानी का अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र है. सरकार के मुताबिक रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों के लिए इस जमीन की तत्काल आवश्यकता है.

दशकों तक नहीं मिलती सदस्यता

दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास 1928 से शुरू होता है. पहले नाम इसका था इम्पीरियल जिमखाना क्लब, लेकिन आजादी के बाद में इम्पीरियल शब्द को हटाकर इसका नाम दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया. दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल गतिविधियों वाले क्लब के संचालन के लिए लीज पर दी गई थी. दिल्ली के जिमखाना क्लब का मेंबर बनने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है. इसकी मेंबरशिप के लिए अक्सर वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि लोगों को 30 साल तक का वक्त लग जाता है. मतलब कोई जवानी में अप्लाई करे तो रिटायरमेंट की उम्र में उसका नंबर आता है.

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जिमखाना क्लब के 'वाइस पैट्रन' और उषा नाथ सेन इस क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष थे. फिलहाल दिल्ली जिमखाना क्लब में स्थायी सदस्यों की संख्या लगभग 5,600 है. मेंबरों के परिजनों को जोड़ लें और उनके साथ ग्रीन कार्ड धारकों को जोड़ लें, तो जिमखाना क्लब की सुविधाओं का उपयोग करने वाले कुल लोगों की संख्या 10 हजार से लेकर 11 हजार (अनुमानित) हो सकती है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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