कोरोना से लड़ाई: छात्र ने घर पर ही बना डाला फेस शील्ड, डॉक्टरों को संक्रमण से बचाएगा

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में इससे लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट, मास्क और फेस शील्ड की बारी संख्या में आवश्यकता है. इस बीच दिल्ली के एक 20 वर्षीय लड़के ने अपने घर पर ही 3D प्रिंटर की मदद से फेस शील्ड बना डाला है. ये डॉक्टरों की सुरक्षा करने में बेहद कारगर है.



समाचार एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, 20 वर्षीय छात्र उदित काकर दिल्ली का रहने वाला है. वह 3D प्रिंटर की मदद से अपने घर पर ही फेश शील्ड बना रहा है. उदित ने बताया कि उनकी मां डॉक्टर हैं और उन्हें कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान फेस शील्ड की आवश्यका है.

Delhi: A 20-yr-old student,Udit Kakar is manufacturing face shields at his home through 3D printers for health care workers.He says,"My mother, who is a doctor, required these face shields in hospital.I want to make these shields available to as many doctors as possible". (10.04) pic.twitter.com/PRGqcnMAo7

उसने कहा कि मैंने उनके लिए इसे बनाया. मैं जितना ज्यादा हो सके ये शील्ड बनाना चाहता हूं ताकि देशभर के डॉक्टरों और उपलब्ध करा सकूं.

"One shield takes around 1 to 1.5 hours to print. I can make around 20-25 face shields in a day, as I own 3 printers. I have got around 6 contracts from the laboratories in Delhi and also from few doctors to make these shields, "Udit Kakar says #COVID19 https://t.co/eAXeOIRF8l

— ANI (@ANI) April 10, 2020