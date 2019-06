दिल्ली में 5 हत्याएं : केजरीवाल ने गृह मंत्रालय, LG से कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा

नई दिल्ली: दिल्ली में ‘पिछले 24 घंटों’ में पांच लोगों की हत्या पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय राजधानी की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल गौर करने का आग्रह किया. दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है.

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘पिछले 24 घंटों में दिल्ली में पांच हत्याएं काफी गंभीर स्थिति हैं. मैं उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय से अपील करता हूं कि वे राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल गौर करें.’ गुरुवार की रात से चार अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की हत्या कर दी गई.

Five murders in Delhi in last 24 hours is an extremely serious situation. I appeal to @LtGovDelhi & @HMOIndia to urgently look into the law and order situation of the national capital

भलस्वा डेरी इलाके में अलग-अलग घटना में 42 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर और 17 साल के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और नंदपुरी में भी दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी.

दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी हत्याएं निजी दुश्मनी के कारण हुईं.

The murders have all been confirmed to be personal enmity related. Accused previously known to victim and already arrested in some cases. Overall heinous crime in 2019 is down by 10.5%

Crime by use of fire arms is down by 5.65%

Crime against women is down by 11.5%

— Delhi Police (@DelhiPolice) June 14, 2019