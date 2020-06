कोरोना से जंग लड़ रहीं AAP विधायक आतिशी ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, कही ये बात

नई दिल्ली: आम आदमी (AAP) पार्टी की कालका सीट से विधायक आतिशी (Atishi) ने शुक्रवार को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि वो अब काफी स्वस्थ्य महसूस कर रही हैं. उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि उनका ऑक्सिजन लेवल, तापमान और पल्स स्थिर है. डॉक्टरों के अनुसार वो जल्द ठीक हो जाएंगी.

गौरतलब है कि आतिशी को 16 जून से सर्दी, खांसी के लक्षण नजर आए थे. जिसके बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था. जिसकी रिपोर्ट 17 जून को पॉजिटिव आई थी. जानकारी के अनुसार सर्दी खांसी के हल्के लक्षण होने के कारण आतिशी ने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया था.

Just wanted to let you all know that I’m feeling much better and stronger. Oxygen levels, temperature and pulse have all been stable for the last 3 days. My doctor says that I need a few more days of rest and monitoring, but am recovering well!

— Atishi (@AtishiAAP) June 26, 2020