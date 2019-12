दिल्ली आग: गृहमंत्री अमित शाह ने जताया हादसे पर दुख, अधिकारियों को दिए हरसंभव मदद के निर्देश

नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रानी झांसी रोड (Rani Jhansi Road) स्थित अनाज मंडी (Anaj Mandi) में हुए भीषण आग हादसे पर दुख जताया है. अमित शाह ने अधिकारियों को तत्काल हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए हैं.

अमित शाह ने कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं. उन्होंने कहा कि घायलों की जल्द स्वास्थय होने की कामना करता हूं.

Tragic loss of precious lives in the fire accident in New Delhi. My deepest condolences with families of those who have lost their loved ones. I pray for the early recovery of the injured.

Have instructed concerned authorities to provide all possible assistance on urgent basis.

