नई दिल्‍ली : भारत का पहला बहु-क्षेत्रीय संस्कृति त्‍योहार 'अर्थ' (Arth: A Culture Fest) अपने दूसरे सीज़न के साथ वापस आ गया है. इस महोत्‍सव की शुरुआत आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्‍टेडियम होगी. Arth: A Culture Fest तीन दिन (21, 22 और 23 फरवरी) तक चलेगा. इस तीन दिवसीय फेस्टिवल में आपको भारत की संस्‍कृति की झलक दिखेगी.

दरअसल, 'अर्थ' एक सांस्‍कृतिक उत्सव है, जो हमारी संस्कृति के मायनों को जीवित रखता है. आज से शुरू हो रहा यह फेस्टिवल साहित्य, संस्कृति, समाज, संगीत, परंपराओं, इतिहास और कला पर केंद्रित है.

इस महोत्‍सव में आपको 30 से ज्‍यादा वक्‍ताओं, 10 से अधिक पैनल डिस्कशन, 10 से ज्‍यादा वर्कशॉप के अलावा कई परफॉर्मेंस देखने-सुनने एवं अलग-अलग तरह के भारतीय व्‍यंजनों का स्‍वाद चखने को मिलेगा. इस तरह यह फेस्टिवल भारत के विद्वानों, दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों और शिल्‍पकारों की भागीदारी का गवाह बनेगा.

यहां पढ़ें Arth: A Culture Fest का पूरा शेड्यूल...

पहला दिन (21 फरवरी 2020)

सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत

11:00 बजे - महिषासुर मर्दिनी: द मदर स्लेन्स द डिमॉन : पुरुलिया छऊ, तारापद रजक द्वारा

12:00 बजे - दीप प्रज्‍जवलन और उद्घाटन संबोधन: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्‍यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, श्रेयसी गोयनका, विक्रम संपथ

12:30 बजे - भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समझ (पैनलिस्ट): गीता चंद्रन, माधवी मुद्गल, मैथिल देविका, शोवना नारायण, मॉडरेटर: सुजॉय प्रोसाद चटर्जी

1:30 बजे - ऋग्वेद का पुनरीक्षण (पैनलिस्ट): हिमानी मित्तल, केवी कृष्णन, संजीव सान्याल, सतीश के एस, वासुदेव ऐताल

2:15 बजे- रेगिस्तान के गीत : राजस्थान के लंगा, मांगनियार और कालबेलिया का परफॉर्मेंस, कलाकार: सूरम नाथ

3:00 बजे- द पेन ऑफ सेपरेशन : विभाजन का दर्द, (पैनलिस्ट) : किश्वर देसाई, मीनाक्षी जैन, सरदिन्दु मुखर्जी, मॉडरेटर: मकरंद परांजपे

3:45 बजे- Whose Economy Is It Anyway? लॉर्ड मेघनाद देसाई की संजीव सान्‍याल से बातचीत

4:30 बजे- अश्विन सांघी की किताब 'Vishnu's Vault' के लोकार्पण के साथ चर्चा- 'इतिहास और पौराणिक कथाओं में समकालीन' (पैनलिस्ट): अश्विन सांघी, संजीव सान्याल, मॉडरेटर: राधाकृष्णन पिल्लई

5:15 बजे- खुश रहने के कारण हैं: आज के भारत में मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य : श्याम भट्ट, योगिनी शाम्भवी, मॉडरेटर: विक्रम संपत

6 बजे- मिलिंद सोमन की पुस्‍तक 'Made In India' की पुस्‍तक के लोकार्पण के साथ चर्चा- 'फिट इंडिया तो हिट इंडिया' राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मिलिंद सोमन के साथ बातचीत

6:45 बजे- कुमार विश्वास की परफॉर्मेंस

8 बजे - शुभा मुद्गल की परफॉर्मेंस

दूसरा दिन (22 फरवरी 2020)

सुबह 11 बजे- गुरु का गीत: गुरबाणी, कलाकार: भाई मनोहर सिंह

11:45 बजे- The Warp And Weft: The Grandeur Of Indian Wear (पैनलिस्ट): शाइना एनसी, सुदीप भूटोरिया, सुवनकर सेन, मॉडरेटर: शेफाली वैद्य

12:30 बजे- वो पुरुष, जिनके विचारों ने भारत को आकार दिया: नेताजी, स्वामी विवेकानंद और सावरकर, (पैनलिस्ट): अनुज धर, मकरंद परांजपे, विक्रम संपत, लॉर्ड मेघनाद देसाई, मॉडरेटर: शुभ्रास्था

1:15 बजे - साहित्य से सिनेमा तक: सेल्युलाइड पर साहित्यिक प्रभाव (पैनलिस्ट): अनंत विजय, भगवानदास मोरवाल, मनोज राजन त्रिपाठी, मॉडरेटर: अर्पित वगेरिया

2:00 बजे- बिना किसी कारण के खुशी- मंदिरा बेदी की सत्यदेव बर्मन के साथ बातचीत

2:30 बजे- 'सही' कारण की पैरवी (Lobbying For The 'Right' Cause), पैनलिस्ट: अनुराग सक्सेना, आर जगन्नाथन, रतन शारदा, शाइना एनसी, मॉडरेटर: शुभ्रस्था

3:15 बजे- भगवान के अपने देश से (From God's Own Country): केरल से ओट्टन थुल्लल (पैनलिस्ट): मोहना कृष्णन

4:00 बजे- "विश्वगुरु बनना: नई विश्व व्यवस्था में भारत का स्थान पुनः प्राप्त करना, (पैनलिस्ट): अनुराग सक्सेना, बैजयंत जय पांडा, डेविड फ्रॉली, हिंडोल सेनगुप्ता, मॉडरेटर: राघव अवस्थी

4:45 बजे- India's Civilizational Ethos And Its Intersection With Secularism: केरल के राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद खान के साथ मयंक सिंह की बातचीत

5:45 बजे- The Abrogation Of Article 370 And What It Means To 'Kashmiriyat' (पैनलिस्ट): गोहर गिलानी, जामयांग शेरिंग नामग्याल, सुशांत सरीन, सैयद सलमान चिश्ती, विवेक अग्निहोत्री, मॉडरेटर: अभिजीत अय्यर मित्र

6:45 बजे- Nationalism In Times Of Strife: राष्‍ट्रवाद के नए आयाम- अमित शाह से सुधीर चौधरी की बातचीत

7:45 बजे- Desert Echoes - मामे खान की परफॉर्मेंस

8:45 बजे- Euphoria की परफॉर्मेंस

तीसरा दिन (23 फरवरी 2020)

सुबह 11 बजे- Cymbals From The North East: मणिपुरी पुंग और डोल चोलम कलाकार: सिनम बसु

11:45 बजे- Sacred Ecologies: Indic Faiths And Their Message (पैनलिस्ट): डेविड फ्रॉले, दुष्यंत श्रीधर, हेमा हरि, मॉडरेटर: डीके हरि

12:30 बजे- साहित्य में जीवन- रस्किन बॉन्ड की प्रेमक गोस्वामी के साथ बातचीत

1:15 बजे- संस्कृति और कला पर चर्चा: प्रसून जोशी और यतींद्र मिश्रा के बीच बातचीत