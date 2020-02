दिल्ली: केजरीवाल की बेटी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा- उन्हें 200 सांसद और 11 सीएम लाने दो लेकिन...

नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की बेटी हर्षिता केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections 2020) और अपने पिता की भूमिका पर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'वे (विपक्षी) कहते हैं कि राजनीति गंदी है लेकिन ये हल्की है. अगर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के लिए फ्री की गई हैं तो क्या ये आतंकवाद है? अगर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो क्या ये आतंकवाद है? अगर बिजली और पानी की सप्लाई में सुधार हुआ है तो क्या ये आतंकवाद है?'

हर्षिता ने कहा, 'मेरे पिता हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे हैं. मुझे आज भी याद है कि वो (अरविंद केजरीवाल) मेरे भाई, मां, दादा-दादी को सुबह 6 बजे उठाते थे और हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए देते थे. उन्होंने हमें ''इंसान से इंसान का हो भाईचारा'' गीत सिखाया. क्या ये आतंकवाद है?'

Harshita Kejriwal: My father has always been in social services. I still remember he used to wake us - my brother, mother, grandparents and I, up at 6 AM, make us read Bhagwad Gita & sing 'Insaan se insaan ka ho bhaichara' song and teach us about it. Is this terrorism? (04.02) https://t.co/zNHF6kISLa

