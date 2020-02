दिल्ली के सरकारी स्कूल में मेलानिया ट्रंप का दौरा, केजरीवाल और सिसोदिया की NO ENTRY

नई दिल्ली: अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप अपनी भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं. लेकिन दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिस्सा नहीं ले पाएंगे. कहा जा रहा है कि इनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को दो दिनों की भारत यात्रा पर आने वाले हैं. इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका भी आएंगी. मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं. वह केजरीवाल सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखेंगी. ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम हटा दिया गया है.

Delhi Govt Sources: Names of CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia dropped from the school event where Melania Trump is scheduled to visit. Delhi Govt Sources claim both were to attend the programme since the school comes under Delhi Govt pic.twitter.com/Vulos5SCeh

सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी दूतावास ने अनुरोध किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित न हों. जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही होगी, तब मेलानिया सरकारी स्कूल के दौरे पर होंगी और वह यहां एक घंटे तक का समय बिताएंगी.

दिल्ली सरकार के सूत्रों का दावा है कि स्कूल दिल्ली सरकार के अधीन आता है, इसलिए दोनों को कार्यक्रम में भाग लेना था, लेकिन अब उनका नाम हटा दिया गया है, तो वो हिस्सा नहीं लेंगे.

Sambit Patra,BJP on names of Delhi CM&Deputy CM dropped from school event where Melania Trump will visit: Petty politics should not be played on important occasions.Indian Govt doesn't advise USA to whom to invite&whom to don't. So,we don't want to get into this 'tu tu main main' https://t.co/bHobmqGC70 pic.twitter.com/1QJJLbZSVW

