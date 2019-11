पराली जलना बंद होने की वजह से सुधरी है दिल्ली की वायु गुणवत्ता: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने रविवार को एक बार फिर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण (Pollution) पराली जलने (stubble burning) के कारण है और अब इसके लगभग खत्म होने पर वायु गुणवत्ता (Air quality) सुधर रही है.

दिल्ली सरकार के संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कुछ तस्वीरों के साथ एक ट्वीट साझा किया. तस्वीरों में पराली जलने की घटनाएं कम होने से दिल्ली वायु गुणवत्ता सुधरती हुई दिखाई जा रही थी.

A very strong correlation can be seen between stubble burning and the spike in air pollution in North India. As soon as stubble burning began in the first week of Oct, the AQI started rising. Now that burning is coming to an end, air quality is also improving.. https://t.co/0RopC2Al5x

