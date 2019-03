दिल्ली: ऑटो रिक्शा किराए में 18% की बढ़ोतरी, जानें क्या होंगी नई दरें

नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो रिक्शा किराए को प्रति किलोमीटर डेढ़ रुपये बढ़ाने की किराया समीक्षा समिति की अनुशंसाओं को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. शहर में ऑटोरिक्शा का मौजूदा किराया प्रति किलोमीटर आठ रुपये है जिसे बढ़ाकर 9.50 रुपये कर दिया गया है. किराए में यह 18.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि शुरुआती दो किलोमीटर के लिए लगने वाला 25 रुपये अब शुरुआती डेढ़ किलोमीटर के लिए लागू होगा.

गहलोत ने बताया कि परिवहन विभाग की अधिसूचना के बाद नई दरों को लागू किया जाएगा. एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि किराया समीक्षा आरक्षित विषय नहीं है और उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है.

Delhi Cabinet approves revision of auto fares. Last revision in 2013.

I. Base fare will be Rs 25 for first 1.5 km

II. Per km fare will be Rs 9.50 / km

III. Waiting charges of 75p / minute applicable for every minute when vehicle is stationary or stuck in traffic or moving v slow

