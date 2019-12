उन्नाव रेप पीड़िता की मौत, DCW चीफ की मांग, '1 महीने के भीतर हो बलात्कारियों को फांसी'

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्षा स्वाति मालिवाल (Swati Maliwal) ने मांग की है कि उन्नाव रेप केस (Unnao rape case) में बलात्कारियों को एक महिने के भीतर फांसी हो. बता दें उन्नाव में आग के हवाले की गई दुष्कर्म पीड़िता की शुक्रवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में मौत हो गई.

करीब 90 फीसदी झुलस चुकी पीड़िता को गुरुवार को एअरबस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) लाया गया था. अस्पताल की ओर से बताया गया कि शुक्रवार (6 दिसंबर) को रात 11:40 बजे पीड़िता ने आखिरी सांस ली.

Delhi Commission for Women (DCW) chief, Swati Maliwal on the death of Unnao rape victim last night: I appeal to the Uttar Pradesh govt and central govt that the rapists in this case (Unnao rape case) should be hanged within a month. pic.twitter.com/q5mNHP5wX9

— ANI (@ANI) December 7, 2019