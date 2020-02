Exit Polls में AAP को बढ़त फिर भी क्यों घबराए केजरीवाल? पार्टी नेताओं ने की ये मांग

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) फिर से शानदार प्रदर्शन के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए तैयार है. आप की 'विकास' की राजनीति भाजपा के 'राष्ट्रवाद' की राजनीति पर हावी होती दिख रही है. शनिवार को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों में यह संकेत साफ देखने को मिला. आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के नतीजों से खुश है लेकिन अभी भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल शाम को पार्टी नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की. इस बैठक में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और संजय सिंह के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे. बैठक संपन्न होने के बाद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद सील लगने के बाद ईवीएम को कंट्रोल रूम ले जाया जाना चाहिए लेकिन कुछ ईवीएम अभी भी अधिकारियों के पास हैं.

AAP's Sanjay Singh after meeting at Delhi CM Arvind Kejriwal's residence on security of EVMs: EVMs that should be taken directly to strong room after getting sealed,are still with some officers. It is an incident of Babarpur.A similar incident is being reported from Vishwas Nagar https://t.co/njPcQ8yyZS pic.twitter.com/U13rLRDa5H

— ANI (@ANI) February 8, 2020