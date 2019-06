दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर मनोज तिवारी बोले, 'केजरीवाल लोगों को धोखा दे रहे हैं'

नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के इस प्रस्ताव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. तिवारी ने कहा, 'हम इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो पिछले 52 महीनों में शुरू नहीं हो सका और अगल 5-6 महीनों में शुरू हो जाएगा. अरविंद केजरीवाल लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे है.'

मनोज तिवारी ने आगे कहा, 'केजरीवाल ने डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात करने और पैनिक बटन लगाने की बात कही थी, लेकिन अब लगता है कि वह खुद ही घबरा रहे हैं. वह समझ नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए किस नई रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए '

Delhi BJP Chief, Manoj Tiwari: We are not opposing the idea but something that couldn't even be started in 52 months, how can it be done in 5-6 months? Arvind Kejriwal is only trying to deceive people. https://t.co/K5Ts0t6oOP

— ANI (@ANI) June 3, 2019