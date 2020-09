दिल्ली: लॉन्च हुआ ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम, घर बैठे करें ऐसे करें कंप्लेन

नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्लीवासियों के लिए ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम (e-filing Consumer Complaint System) का मंगलवार (8 सितंबर) को उद्याटन किया है. ऐसे में दिल्ली के लोगों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. क्योंकि इस सिस्टम के जरिए अब दिल्ली के लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकेंगे.

सिस्टम लॉन्च होने के बाद स्टेट कमीशन में लंबित 7 हजार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8 हजार से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया. केजरीवाल ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है.

I am glad that Delhi is the first state to launch a system for e-filing of consumer complaints. This will provide convenience to the people of Delhi as they do not need to visit public offices during this time of Corona. https://t.co/NhGkLX3S0W

