CM केजरीवाल बोले- दिल्ली का आसमान साफ, इसलिए ऑड-ईवन की कोई जरूरत नहीं

नई दिल्ली: ऑड-ईवन स्कीम को एक बार फिर से लागू करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का कहना है कि अभी आसमान साफ है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है. इससे पहले, केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण (Pollution) पराली जलने (stubble burning) के कारण है और अब इसके लगभग खत्म होने पर वायु गुणवत्ता (Air quality) सुधर रही है.

Delhi CM Arvind Kejriwal on implementing Odd-Even scheme once again: The sky is clear now, so there is no need of it. pic.twitter.com/E5dH8dQCOI

वहीं, दिल्ली में पीने के पानी की क्वालिटी खराब होने पर सीएम केजरीवाल ने कहा, ''किसी भी शहर की पानी की गुणवत्ता का आकलन 11 नमूनों के आधार पर नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि नमूने कहां से लिए गए थे. मैं दिल्ली के प्रत्येक वार्ड से 5 नमूने लूंगा, इसकी जांच करवाऊंगा और जनता के बीच इसके आंकड़े दूंगा.''

Delhi CM on bottom ranking of Delhi in tap water quality: Any city's water quality cannot be judged on basis of 11 samples.Moreover, Ram Vilas Paswan ji isn't disclosing where were samples taken from.I'll take 5 samples from each ward of Delhi, get it checked&put data in public. pic.twitter.com/UhDPSlESPq

