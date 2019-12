Delhi Fire: घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे CM केजरीवाल, बोले- दम घुटने से हुई ज्यादा मौतें

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के रानी झांसी रोड बाजार में रविवार को आग लगने से कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए. हादसे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की.

सीएम केजरीवाल ने बताया कि घायलों में शामिल एक शख्स 50 फीसदी से ज्यादा जल चुका है. वहीं, 8 अन्य लोग दम घुटने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. घटना में करीब 15 लोग घायल हुए हैं.

मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश

इससे पहले, अनाज मंडी में हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट आने पर आग हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुआवजे का ऐलान

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं, घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घटना को दुखद बताया और अग्निशमन कर्मियों की सेवा को उनका बेहतर प्रदर्शन बताया. केजरीवाल ने ट्वीट किया, "बहुत ही अधिक दुखद खबर. बचाव राहत कार्य जारी है. घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है."

We have lost more than 40 innocent lives to the tragic fire. I've ordered a magisterial inquiry into its cause, no culprit will be spared

We can't bring back lost lives, but Delhi govt will provide ₹10 L assistance to families that lost their loved ones & ₹1 L for the injured. pic.twitter.com/SOT5kR9l5J

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 8, 2019