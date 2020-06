कोरोना से ठीक होने के बाद बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, प्लाज्मा थेरेपी ने बचाई जान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग जीत चुके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्लाज्मा थेरपी ने कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से उनकी जान बचाई है. उन्होंने कहा कि मैं रिकवर कर रहा हूं. जैन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्लाज्मा बैंक की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है. उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं की मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा.

सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर कहा- सभी की शुभकामनाओं के साथ मैं अब घर पर ठीक हो रहा हूं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्लाज्मा बैंक की घोषणा करना एक क्रांतिकारी कदम है. प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना वायरस से मेरी जान बचाई है. चिकित्सा प्रोटोकॉल से प्लाज्मा डोनेट करने की अनुमति मिलने के बाद मैं अपने प्लाज्मा डोनेट करने की प्रतिज्ञा करता हूं.

With good wishes of everyone I am recovering at home now.

Plasma bank announcement by Hon'ble CM @ArvindKejriwal is a revolutionary step. Plasma therapy saved my life from Corona virus and I pledge to donate my plasma as soon as medical protocols will allow.

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) June 29, 2020