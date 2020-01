नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Rail Corporation) की ब्‍‍‍‍‍लू लाइन पर मेट्रो ट्रेन सेवा आज एकबार फिर प्रभावित हो गई. दोपहर करीब 12 बजे करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स चलती मेट्रो के आगे कूद गया. जिसके चलते कुछ समय के लिए यमुना बैंक और द्वार के बीच करीब आधे घंटे तक मेट्रो सेवा प्रभावित रही. फिलहाल मेट्रो ट्रैक पर कूदने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

DMRC ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी. DMRC ने लिखा, 'करोल बाग में एक यात्री के ट्रैक पर कूद जाने के कारण यमुना बैंक और द्वारका के बीच सेवाओं में देरी.''

Blue Line Update

Delay in services between Yamuna Bank and Dwarka due to a passenger on track at Karol Bagh.

Normal service on all other lines.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 20, 2020