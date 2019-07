दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन सेवा बाधित, आरके पुरम स्टेशन पर 20 मिनट तक फंसे रहे यात्री

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर रविवार को तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन सेवा बाधित हो गई जिससे कई यात्री 20 मिनट तक स्टेशनों पर फंसे रहे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया, "आर.के. पुरम और कालकाजी के बीच अस्थाई तौर पर सिंगल लाइन पर ट्रेन चल रही है." डीएमआरसी के अनुसार, दो लूपों - जनकपुरी वेस्ट और आर.के. पुरम स्टेशनों तथा बोटेनिकल गार्डन और कालकाजी मेट्रो स्टेशनों के बीच अस्थाई तौर पर ट्रेन सेवा चल रही है.

इस अवरोध के कारण कई यात्रियों ने आक्रोश जाहिर किया और डीएमआरसी द्वारा प्लेटफॉर्म्स के बजाय ट्विटर पर सूचना जारी करने के लिए ट्विटर पर डीएमआरसी पर तीखे हमले शुरू कर दिए. एक नाराज यात्री मुकुंद शर्मा ने डीएमआरसी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा, "आप ट्विटर पर अपडेट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि हर कोई ट्वीट्स देखता रहता है?"

Magenta Line Update

Due to a technical issue, train services will be run in following loops temporarily:

1) Between Janakpuri West & R K Puram

2) Between Botanical Garden & Kalkaji

There is single line train movement between R K Puram & Kalkaji temporarily.

