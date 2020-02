शाहीन बाग फायरिंग: पहली बार बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सड़क से हट जाएं प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली: डेढ़ महीने से ज्यादा समय से चले आ रहे शाहीनबाग धरना-प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक (Amulya Patnaik) रविवार को पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने मीडिया के जरिए शाहीनबाग में धरने पर जमे लोगों से कहा, "आप लोग मुख्य मार्ग से हट जाएं."

पुलिस आयुक्त पटनायक ने आगे कहा, ''हम लोग शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि मुख्य सड़क से प्रदर्शन को लोगों की असुविधा के देखते हुए हटा लें. चूंकि प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है, हमने वहां पर बैरिकेड और अन्य व्यवस्थाएं की हैं. पुलिस की तैनाती की वजह से हथियार लेकर आया शख्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाया. एक 2 घटनाएं हुई हैं, लेकिन वे अलग-अलग मामले हैं. हमने विरोध प्रदर्शन की वजह से शाहीन बाग में पर्याप्त व्यवस्था की है.''

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले डीसीपी अमूल्य पटनायक, 'मैं सुनिश्चित करता हूं कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की है. 40000 हजार से ज्यादा कर्मचारी और 19000 से ज्यादा होम गार्ड्स की तैनाती की गई है. कुछ महीने पहले हमने काफी पेशेवर तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए थे.'

Delhi CP A Patnaik:We are appealing to protestors at Shaheen Bagh as they are mostly women&children,we thought it's better to approach them in a persuasive manner.We are hopeful that gradually they will realize that people are facing inconvenience&listen to Delhi Police&clear it. pic.twitter.com/X2f6Mdr4eg

