Delhi Violence LIVE: मरने वालों की संख्या 9 पहुंची, 100 से ज्यादा घायल

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) जिले के हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंगलवार (25 फरवरी) सुबह भी हिंसा व पत्थरबाजी (Delhi Violence) की कई छिटपुट वारदातें होती रही. पुलिस ने जानकारी दी है कि दिल्ली में सोमवार से हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है. जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक महीने (24 फरवरी से 24 मार्च) के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, गोकुलपुरी, बृजपुरी आदि इलाकों में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की तैनाती की गई है. हालांकि इन क्षेत्रों के कई अंदरूनी इलाकों में आपसी भिड़ंत व एक दूसरे पर पत्थरबाजी की वारदातें अभी भी हो रही हैं. मंगलवार (25 फरवरी) सुबह मौजपुर के समीप ब्रह्मपुरी इलाके में उपद्रवी भीड़ ने एक बार फिर पथराव किया. छोटे-छोटे गुटों में बंटे उपद्रवियों के ये समूह पुलिस व कुछ अन्य लोगों पर पथराव करते दिखे. हिंसा की छिटपुट घटनाएं जाफराबाद, मौजपुर और बाबरपुर के अंदरूनी हिस्सों में भी सामने आई हैं.

दिल्ली पुलिस के स्पेश्ल सीपी सतीश गोलचा ने खजूरी खास में कहा, 'हम उपद्रवियों को हिरासत में ले रहे हैं और उन पर कानून कार्रवाई की जाएगी. हम लोगों से अपील करते हैं कि वह शांति बनाए रखने में सहयोग करें. जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती हम यहीं तैनात रहेंगे. जरूरत पड़ी तो और फोर्स तैनात की जाएगी.'

Special CP Satish Golcha in Delhi's Khajuri Khaas: We will be detaining the miscreants and taking legal action against them. People should cooperate with us to maintain peace. We are here till the situation normalises. Else we deploy more forces. pic.twitter.com/qsz2bTsEBg — ANI (@ANI) February 25, 2020

ताजा हिंसा भजनपुरा इलाके में हुई है. यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शकारी इकट्ठा हो गए.

Delhi: The latest visuals from violence-hit Bhajanpura area; Section 144 has been imposed in parts of North East Delhi #DelhiViolence pic.twitter.com/nJjptDzUf7 — ANI (@ANI) February 25, 2020

गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट सुनील कुमार ने कहा, 'सोमवार को 100 घायलों का लाया गया था. आज 35 लोगों को लाया गया था. कल 5 की मौत हुई थी. आज 4 की मौत हो चुकी है.' खजूरी खास में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया.

Delhi: Police and Rapid Action Force are conducting flag-march in Khajuri Khaas area pic.twitter.com/jErabkAolB — ANI (@ANI) February 25, 2020

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने सोमवार को हिंसा में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, 'हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल ने देश के लिए बलिदान दिया है. हमें उनपर गर्व हैं. हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं.'

Delhi Police Commissioner Amulya Patnaik: Head Constable Rattan Lal has made a sacrifice for the nation. We are proud of his sacrifice. We stand with his family. https://t.co/nwNMY4uNPP pic.twitter.com/lWT88mpKSu — ANI (@ANI) February 25, 2020

उपद्रवियों ने पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, सीने में मारी गोली

हिंसा के दौरान जम्मू कश्मीर 24x7 चैनल के पत्रकार को भी गोली लगी है. पत्रकार का नाम आकाश है और फिलहाल उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायलों से मिले सीएम केजरीवाल

जीटीबी अस्पताल पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अस्पताल में पूरे इन्तज़ाम है. इस हिंसा से किसी का भला नहीं हो रहा है. दोनों धर्म के लोगों का नुकसान हो रहा है. होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को जितनी फ़ोर्स की जरूरत है दी जाएगी.

पुलिसकर्मी रतन लाल को भी लगी थी गोली

सोमवार को हुई हिंसा में शहीद हुए हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल के परिवार के मुताबिक डॉक्टर ने बताया है कि रतन लाल के सीने में गोली निकली है. जो बाएं तरफ से शरीर मे घुसी थी.

दूध लेने गया था राहुल, गोली लगने से हुई मौत

कल करावल नगर के शिव विहार में राहुल नाम के 26 साल के लड़के की गोली लगने से मौत हुई है। उसके पिता की बाईट है और फ़ोटो। पिता का कहना है कि वो दूध लाने गया था उसी दौरान प्रदर्शन कारियो ने उसे गीली मार दी। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे फिलहाल पोस्टमार्टम में देरी के लिए काफी परेशान है। आरोप है कि कल शाम से इलाके में तनाव को लेकर पुलिस को फ़ोन कर रहे थे लेकिन फ़ोर्स नही भेजा गया

गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक

वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज दोपहर 12 बजे अपने आवास पर एक बैठक बुलाई. बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और विभिन्न पार्टियों के लोग शामिल हुए. बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा, बहुत सकारात्मक मीटिंग रही है, हरकोई शांति चाहता है, सभी पार्टी मिलकर शांति बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.'

Delhi CM Arvind Kejriwal: Everyone wants that the violence be stopped. The Home Minister had called a meeting today, it was a positive one. It was decided that all the political parties will ensure that peace returns to our city. #NortheastDelhi pic.twitter.com/OXQtZES6by — ANI (@ANI) February 25, 2020

