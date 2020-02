Delhi Violence: दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर से किया ऐलान,'घरों में रहें, गोली मारने का आदेश है'

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) जिले में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसा में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग घायल हैं. इनमें 56 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं. मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी है. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दंगाग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च किया लेकिन इसके बाद भी उपद्रवी नहीं माने और उन्होंने कई इलाकों में आगजनी की और पथराव किया. दिल्ली पुलिस ने रात होते हाते इलाकों में गश्त तेज कर दी और लोगों को घरों रहने की अपील की.

दिल्ली पुलिस के एसीपी ने यमुना विहार के नूर ए इलाही चौक पर लाउडस्पीकर से ऐलान किया, 'आप लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना आए. दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है. आप लोग घरों में रहें. सड़क पर आकर पथराव ना करें और मजमा इकट्ठा ना करें'

एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया. एसएन श्रीवास्तव फिलहाल सीआरपीएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं. एसएन श्रीवास्तव सीआरपीएफ में तैनाती से पहले दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर यह तैनात हो चुके हैं.

ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने जफराबाद मैट्रो स्टेशन के नीचे बैठे प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करवा ली है.

बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंगलवार (25 फरवरी) सुबह भी हिंसा व पत्थरबाजी (Delhi Violence) की कई छिटपुट वारदातें होती रही. पुलिस ने जानकारी दी है कि दिल्ली में सोमवार से हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत 10 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक महीने (24 फरवरी से 24 मार्च) के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, गोकुलपुरी, बृजपुरी आदि इलाकों में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की तैनाती की गई है. हालांकि इन क्षेत्रों के कई अंदरूनी इलाकों में आपसी भिड़ंत व एक दूसरे पर पत्थरबाजी की वारदातें अभी भी हो रही हैं. मंगलवार (25 फरवरी) सुबह मौजपुर के समीप ब्रह्मपुरी इलाके में उपद्रवी भीड़ ने एक बार फिर पथराव किया. छोटे-छोटे गुटों में बंटे उपद्रवियों के ये समूह पुलिस व कुछ अन्य लोगों पर पथराव करते दिखे. हिंसा की छिटपुट घटनाएं जाफराबाद, मौजपुर और बाबरपुर के अंदरूनी हिस्सों में भी सामने आई हैं.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कहा, 'कुछ समाचार एजेंसियों ने खबर चलाई कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे गृह मंत्रालय से पर्याप्त बल नहीं मिला है, यह जानकारी गलत है. दिल्ली पुलिस इससे पूरी तरह इनकार करती है. गृह मंत्रालय लगातार हमारा समर्थन कर रहा है और हमारे पास पर्याप्त बल हैं. उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पर्याप्त पुलिस बल, सीएपीएफ और वरिष्ठ अधिकारी उत्तर पूर्व जिले में तैनात हैं. जिले के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू.'

चांद बाग इलाके में उपद्रवियों ने मंगलवार शाम को एक बेकरी में आग लगा दी.

दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने कहा, 'हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है. हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं. लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वह कानून अपने हाथों में ना लें. हम स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रहे हैं. इस हिंसा में अब तक 56 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. जिनमें से एक हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल शहीद हो गए हैं. जबकि डीसीपी शाहदरा को सिर में गंभीर चोट आई है. अभी तक इस हिंसा में 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.'

दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए भाषण पर कहा, 'इसकी जांच की जा रही है. हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम वहां स्थिति को नियंत्रण में करें जो कि हम करने में लगे हीं. हम सभी एफआईआर की जांच कर रहे हैं, अगर मुख्य षडयंत्रकर्ता का पता चलता है तो एक्शन लिया जाएगा.'

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सतीश गोलचा ने खजूरी खास में कहा, 'हम उपद्रवियों को हिरासत में ले रहे हैं और उन पर कानून कार्रवाई की जाएगी. हम लोगों से अपील करते हैं कि वह शांति बनाए रखने में सहयोग करें. जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती हम यहीं तैनात रहेंगे. जरूरत पड़ी तो और फोर्स तैनात की जाएगी.'

ताजा हिंसा भजनपुरा इलाके में हुई है. यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शकारी इकट्ठा हो गए.

गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट सुनील कुमार ने कहा, 'सोमवार को 100 घायलों का लाया गया था. आज 35 लोगों को लाया गया था. कल 5 की मौत हुई थी. आज 4 की मौत हो चुकी है.' खजूरी खास में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया.

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने सोमवार को हिंसा में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, 'हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल ने देश के लिए बलिदान दिया है. हमें उनपर गर्व हैं. हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं.'

उपद्रवियों ने पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, सीने में मारी गोली

हिंसा के दौरान जम्मू कश्मीर 24x7 चैनल के पत्रकार को भी गोली लगी है. पत्रकार का नाम आकाश है और फिलहाल उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.