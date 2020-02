Delhi Violence : मौजपुर पहुंचे NSA डोभाल, कहा- 'पुलिस के काम से संतुष्ट'

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून (CAA) को लेकर फैली हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. सोमवार से शुरू हुआ उपद्रवियों का तांडव बुधवार को भी जारी रहा. जाफराबाद से लेकर मौजपुर और इसके आसपास के अन्य इलाके बेहद कड़ी सुरक्षा में हैं. दिल्ली पुलिस हर गली मोहल्ले में जाकर गश्त कर रही है.

मौजपुर पहुंचे एनएसए डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार (NSA) अजीत डोभाल बुधवार दोपहर बाद दंगाग्रस्त इलाके मौजपुर पहुंचे. यहां उन्होंने गलियों में जाकर लोगों से बात की. इस दौरान उनके साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. अजीत डोभाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है. हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस तैनात है. हालात से संतुष्ट हैं.

अमित शाह ने बुलाई बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव अजय भल्ला आईबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं.

इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी की हत्या

इंटेलिजेंस ब्यूरों में काम करने वाले अंकित शर्मा की लाश नाले में मिली. ऐसा बताया जा रहा है कि अंकित की हत्या करने के बाद तलवार से काट कर फेंक दिया गया था. अंकित डयूटी से आने के बाद अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए बाहर निकला था, तभी दंगाईयो ने अंकित को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी.

दोपहर तक का अपडेट

दिल्ली हिंसा पर पीएम मोदी का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा दिल्ली के कई इलाकों की स्थिति की समीक्षा की है. पुलिस और बाकी एजेंसियां शांति बनाए रखने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं.

Had an extensive review on the situation prevailing in various parts of Delhi. Police and other agencies are working on the ground to ensure peace and normalcy.

- पीएम मोदी ने कहा कि शांति और सद्भाव हमारे लोकाचार का केंद्र है. मैं दिल्ली के अपने बहनों और भाइयों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं. यह महत्वपूर्ण है कि शांत और सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो.

Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest.

- दिल्ली में हिंसा के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार- ओवैसी

- गृह मंत्री हिंसा ग्रस्त इलाकों में क्यों नहीं गए- ओवैसी

- दिल्ली हिंसा में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई. वह कल से लापता थे. अंकित शर्मा दिल्ली के खजूरी खास में रहते थे.

- हालात बिगड़ने पर सेना की तैनाती क्यों नहीं हुई- सोनिया

- दिल्ली में सदभाव बनाए रखने में दिल्ली सरकार भी नाकाम- सोनिया

- दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, ये सरकार बताए- सोनिया

- सोनिया ने कहा- बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए

- सोनिया गांधी ने कहा- दिल्ली में हिंसा सोचा-समझा षड़यंत्र, इस्तीफा दें गृह मंत्री अमित शाह

- बीते दिनों दिल्ली में हुई हिंसा में नॉर्थ ईस्ट जिले में पथराव, आगजनी और गोली चलाने वाले लोगों में से 12 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई है.

- दिल्ली हाई कोर्ट में हिंसा पर सुनवाई जारी, कपिल मिश्रा का दिखाया जा रहा है वीडियो

- क्या पुलिस की व्यवस्था की वजह से हालात बिगड़े- गोपाल राय

- पुलिस चाहती तो हालात पर काबू पाया जा सकता था- गोपाल राय

- हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती क्यों नहीं-गोपाल राय

- दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर एरिया में ऐलान किया है कि एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है, यहां कोई भी व्यक्ति नजर ना आए. अभी तुम्हें प्यार से बताया जा रहा है, फिर सख्ती से बताया जाएगा. दुकानें बंद करो यहां.

दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर एरिया में ऐलान किया है कि एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है, यहां कोई भी व्यक्ति नजर ना आए. अभी तुम्हें प्यार से बताया जा रहा है, फिर सख्ती से बताया जाएगा. दुकानें बंद करो यहां.

- गोकुलपुरी में फायर डिपार्टमेंट के सदस्य टायर मार्केट में कूलिंग ऑपरेशन चला रहे हैं.

गोकुलपुरी में फायर डिपार्टमेंट के सदस्य टायर मार्केट में कूलिंग ऑपरेशन चला रहे हैं.

- दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर (लॉ एण्ड ऑर्डर) एसएन श्रीवास्तव और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस(क्राइम), सतीश गोलचा ने जाफराबाद क्षेत्र का निरीक्षण किया.

दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर (लॉ एण्ड ऑर्डर) एसएन श्रीवास्तव और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस(क्राइम), सतीश गोलचा ने जाफराबाद क्षेत्र का निरीक्षण किया.

- जौहरीपुर क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने फ्लैगमार्च किया.

- दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 23 हुई. 189 लोग घायल हैं.

दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 23 हुई. 189 लोग घायल हैं.

- सुरक्षाबल बाबरपुर क्षेत्र में फ्लैगमार्च कर रहे हैं.

- सीएम केजरीवाल ने कहा कि हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा देना चाहिए. मैं गृह मंत्री को इस बारे में लिख रहा हूं.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा देना चाहिए. मैं गृह मंत्री को इस बारे में लिख रहा हूं.

- दिल्ली के मौजपुर में सुरक्षाबल फ्लैग मार्च कर रहे हैं.

- उपद्रवियों ने स्क्रैप मार्केट में आग लगाई

- दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में फिर भड़की हिंसा