कोरोना के संदिग्ध मामलों में परिजनों को शव सौंपने के दिशा-निर्देशों में राहत

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संदिग्ध मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंपने को लेकर तय दिशा-निर्देशों में रविवार को राहत दी. अब ऐसे मामलों में शव लेने के लिए परिजनों को प्रयोगशाला के नतीजों की पुष्टि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

मंत्रालय ने रविवार को दिल्ली सरकार को लिखा कि कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में शव को प्रयोगशाला के नतीजे का इंतजार किए बिना परिजनों को सौंप दिया जाना चाहिए लेकिन शव को सरकार की ओर से तय दिशा-निर्देशों के तहत ही रखा जाना चाहिए.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए भी इस बाबत लोगों को सूचित किया.

In a letter issued by #DGHS to #Delhi Govt, guidelines on handing over of #dead bodies of suspect #COVID19 cases to relatives for #cremation have been relaxed to ensure that families do not need to wait until the result of lab report@LtGovDelhi @MoHFW_INDIA @PMOIndia @BJP4Delhi pic.twitter.com/douArbG7j6

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) June 14, 2020