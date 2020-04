Lockdown: गौतम गंभीर को केजरीवाल ने भेजे थे राशन के इतने हजार कूपन, मिला ये जवाब

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राशन कूपन की मदद का जवाब दिया है. गंभीर ने ट्वीट करके केजरीवाल को शुक्रिया कहते हुए राशन के कूपनों को क्षेत्र के विधायकों और पार्षदों को भेजने की सलाह दी है. इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल से कहा है कि बांटने के लिए राशन की जरूरत पड़ने पर उन्हें बता सकते हैं.

गौतम गंभीर ने ट्वीट में लिखा- ''2000 राशन कूपन के लिए शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी. लेकिन मेरे स्वयंसेवकों के पास परिस्थिति की मांग के हिसाब से बांटने के लिए पर्याप्त खाना है. कृपया आप इसे क्षेत्र के विधायकों और पार्षदों को भेजें. यदि आवश्यकता हो, तो मैं जरूरतमंदों को बांटने के लिए राशन भेज सकता हूं! मुझे सूचित करें!"

Thank you @ArvindKejriwal ji for 2000 ration coupons but my volunteers have enough food to distribute till situation demands. Pls send these to MLAs & councillors in the area

If needed, I can send more ration to those willing to distribute! Do let me know! #IndiaFightsCorona

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 28, 2020