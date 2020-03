दिल्ली में 31 मार्च तक बंद रहेंगे जिम, स्पा और नाइट क्लब: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: कोरोना पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को जनता को कई अहम सुझाव और जानकारियां दी. सीएम ने कहा कि दिल्ली में 31 मार्च तक जिम, स्पा, नाइट बंद रहेंगे. उन्होंने लोगों से कहा कि भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें. संभव हो तो शादी समारोह में बी जाने से बचे.

सीएम ने बताया कि दिल्ली में सरकार द्वारा जगह जगह पोर्टेबल हैंड सेनिटाइजर रखे जाएंगे. उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना के अभी तक 7 केस सामने आए हैं. जिनमें से 4 का इलाज जारी है. 2 ठीक हुए हैं और एक की मौत हुई है. हमने 500 से ज्यादा बेड तैयार किये हैं. कई मरीज जो इनके संपर्क में थे उनको होम क्वारानटाइन करा रहे हैं. उनसे निवेदन हैं कि वो सख्ती से इसका पालन करें. हर तरह की गैदरिंग (धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक) रोक लगा दी गई है (50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हों). हम अपील करेंगे कि अगर हो सके तो शादियों को भी स्थगित कर दें. शादी को अभी शामिल नहीं किया गया है. लेकिन लोगों से अपील है कि हो सके तो टाल दें.

सीएम ने कहा कि दिल्ली में कई जगहों पर सोप डिस्पेंसर और हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे. लोगों से अपील है कि सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है लेकिन जनता का सहयोग जरुरी है. हमारे देश में अभी कंट्रोल में है. लेकिन फिर भी किसी से हाथ ना मिलाएं, हाथ धोते रहें. हाथ से अपना फेस टच ना करें.

Delhi CM Arvind Kejriwal: All gyms, night clubs, spas to be closed till March 31st. Any gathering with more than 50 persons excluding weddings will not be allowed. For weddings also, we request if they can be postponed then please do so. pic.twitter.com/vGLPB3EL6D

— ANI (@ANI) March 16, 2020