नई दिल्‍ली/चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव मतदान (Haryana Assembly Elections Voting 2019) : राज्‍य की सभी 90 सीटों के लिए आज (सोमवार को) सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे खत्‍म हो गया. राज्‍‍‍य की 90 सीटों पर शाम 6 बजे तक 65% मतदान दर्ज किया गया. मतदान प्रकिया शांतिपूर्वक रही. राज्‍य में मतदान करने के लिए लोगों के बीच सुबह से ही उत्‍साह देखा गया. मतदान केद्रों पर भीड़ देखी गई. मतदान प्रकिया को शांतिपूर्वक संपन्‍न कराने के लिए राज्‍य में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी. बीजेपी राज्य में 75+ के नारे के साथ सत्ता में काबिज होना चाहती है, तो कांग्रेस, जेजेपी से उसका कड़ा मुकाबला है...

हरियाणा चुनाव वोटिंग LIVE UPDATES: पढ़ेें हर अहम जानकारी ...

हरियाणा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे तक 65% मतदान दर्ज किया गया...

हरियाणा में शाम 5:40 बजे तक 61.21% मतदान दर्ज किया गया...

शाम 5 बजे तक हरियाणा में 57.04 प्रतिशत तक वोटिंग दर्ज की गई.

दोपहर 4 बजे तक हरियाणा में 50.59 प्रतिशत तक वोटिंग दर्ज की गई.

दोपहर 3.30 बजे तक हरियाणा में मतदान का आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच गया. इतने समय तक राज्‍य में 50 प्रतिशत तक वोटिंग दर्ज की गई.

दोपहर 3 बजे : 45% वोटिंग दर्ज की गई.

दोपहर 2.30 बजे : 37.24% मतदान दर्ज किया गया.

दोपहर 1 बजे : 33.74% वोटिंग दर्ज की गई.

दोपहर 12.08 बजे : भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्‍तान और पेहवा सीट से भाजपा उम्‍मीदवार संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया.

Haryana: Former Indian Hockey captain and BJP candidate from Pehowa, Sandeep Singh (in orange turban), casts his vote at a polling booth in Kurukshetra. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/zOjzGPC5Uj — ANI (@ANI) October 21, 2019

11.57 AM : वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रोहतक के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया.

#HaryanaAssemblyPolls: Senior Congress leader & former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda casts his vote at a polling booth in Rohtak. pic.twitter.com/5X2exBQPUs — ANI (@ANI) October 21, 2019

11.40 AM : हरियाणा में सुबह 11.40 बजे तक 22.40% मतदान दर्ज किया गया है.

11.16 AM : हरियाणा में सुबह 11.15 बजे तक 18.62% मतदान दर्ज किया गया.

10.37 AM : सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में साइकिल चलाकर मतदान केंद्र पहुंचे. उन्‍होंने करनाल के प्रेमनगर में राजकीय कन्या स्कूल में बने मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि प्रदेश के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और सुखी व समृद्ध हरियाणा के लिए मतदान करें.

9.30 AM : हरियाणा में सुबह 9.30 बजे तक 7.86% मतदान दर्ज किया गया है.

9.22 AM : जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला सिरसा में अनोखे अंदाज में ट्रैक्‍टर पर सवार होकर परिवार के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ तक पहुंचे.

#HaryanaAssemblyPolls: Jannayak Janata Party (JJP) leader Dushyant Chautala & his family arrive on a tractor, to cast their votes at a polling booth in Sirsa. pic.twitter.com/K9EHSM6klA — ANI (@ANI) October 21, 2019

9.15 AM : हरियाणा में सुबह 9.15 बजे तक 2.45% मतदान दर्ज किया गया.

9.00 AM : हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 1.78% मतदान दर्ज किया गया.

9.00 AM : प्रदेश के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से भी मतदान की अपील की. उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, 'पहले मतदान तब जलपान'. मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं. प्रदेश के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें. मजबूत सरकार बनाने के लिए आपका एक-एक वोट निर्णायक है.

8.59 AM : चरखी दादरी सीट से भाजपा उम्‍मीदवार महिला पहलवान बबीता फोगाट ने अपनी बहन गीता फोगाट, पिता महावीर सिंह फोगाट और माता के साथ बलाली गांव में पोलिंग बूथ पर मतदान किया. बबीता इस सीट से कांग्रेस के नृपेंद्र सिंह सांगवान और जेजेपी उम्‍मीदवार सत्‍यपाल सांगलान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं.

Wrestlers Babita Phogat, Geeta Phogat&their family cast their vote at a polling booth in Balali village in Charkhi Dadri constituency. Babita Phogat is contesting on BJP ticket from here against Congress candidate Nirpender Singh Sangwan& JJP candidate Satpal Sangwan. #Haryana https://t.co/QQAT0gWTCU pic.twitter.com/AJ24QGWZZh — ANI (@ANI) October 21, 2019

8.38 AM : बरोदा सीट से ओलंपिक मेडलिस्‍ट और भाजपा प्रत्‍याशी योगेश्‍वर दत्‍त ने भी सुबह-सुबह मतदान किया. वह यहां कांग्रेस प्रत्‍याशी कृष्‍णा हुड्डा के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं.

8.10 AM : टिकटॉक स्‍टार और आदमपुर सीट से भाजपा प्रत्‍याशी सोनाली फोगाट ने भी सुबह-सुबह मतदान किया. वह यहां वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्‍नोई के सामने चुनावी मैदान में हैं.

Haryana: TikTok star Sonali Phogat who is contesting on a BJP ticket from Adampur constituency, after casting her vote. She is up against senior Congress leader Kuldeep Bishnoi. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/1CabZLOAAT — ANI (@ANI) October 21, 2019

8.00 AM : कांग्रेस की प्रदेश अध्‍यक्ष कुमारी शैलजा ने हिसार के यशोदा पब्लिक स्‍कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ संख्‍या 103 पर सुबह करीब 8 बजे अपना वोट डाला.

Hisar: Haryana Pradesh Congress Committee President Kumari Selja casts her vote at polling booth number 103 in Yashoda Public School. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/kLNovytinv — ANI (@ANI) October 21, 2019

7.50 AM : मतदान के शुरुआती दौर में गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट के पोलिंग बूथ नंबर 286 पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते वहां मतदान प्रकिया थोड़े समय के लिए रूक गई.

Voting underway at polling booth 128-129 in Balali village in Charkhi Dadri constituency. Wrestler Babita Phogat is contesting on a BJP ticket from here against Congress candidate Nirpender Singh Sangwan and Jannayak Janta Party (JJP) candidate Satpal Sangwan. #Haryana pic.twitter.com/QUHBf4HxhA — ANI (@ANI) October 21, 2019

हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है. हालांकि उसका प्रचार बीजेपी की तुलना में थोड़ा फीका रहा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी 75 प्लस का नारा लेकर मैदान में है. हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दलों के 1,169 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) भी लोकसभा में हार के बाद अपनी संभावनाओं में सुधार की उम्मीद कर रही है. जेजेपी के लिए यह 'करो या मरो' का चुनाव है. अगर इस बार भी पार्टी का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो जेजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी. हरियाणा में बसपा, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, शिरोमणी अकाली दल, स्वराज इंडिया और लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

हरियाणा के इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

हरियाणा के दिग्गज उम्मीदवारों की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (करनाल), पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई), रणदीप सिंह सुरजेवाला (कैथल), किरण चौधरी (तोशाम) और कुलदीप विश्नोई (आदमपुर) और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला (उचना कलां) की प्रतिष्ठा दांव पर है. इसके अलावा, बबीता फोगाट (दादरी), योगेश्वर दत्त (सोनीपत में बरोडा) और संदीप सिंह (पेहोवा) को जनता का मिलेगा या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा. भाजपा ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को आदमपुर सीट से भजनलाल का किला ध्वस्त करने के लिए चुनाव मैदान में उतारा है.

