हौज काजीः मंदिर पर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब

नई दिल्‍ली: पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में 100 पुराने मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमुल्य पटनायक को तलब किया है. गृह मंत्री ने इस घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर से नाराजगी जताई है. बता दें कि 30 जून की रात को हौज काजी की दुर्गा मंदिर गली इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने मंदिर में पत्थरबाजी की और भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया. इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था. दो दिनों तक इलाके में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती बनी रही. मंदिर को भी बंद रखा गया. लेकिन पुलिस ने दोनों समुदायों के बीच बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया है.

मंगलवार को हिंदू रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता उस जगह पहुंचे जहां मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी. हिंदू रक्षा दल के लोगों ने पहले 'जय श्री राम' और 'हर-हर महादेव' का जयघोष किया. फिर बीच सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया. पाठ करने के बाद सभी लोग नारे लगाते हुए निकले. लॉ एंड आर्डर देख रही दिल्ली पुलिस ने सभी को हटाया ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके.

इलाके में शांति बहाल करने के लिए दिल्ली पुलिस के तामाम आला अधिकारी पूरे दिन अमन कमिटी के साथ मीटिंग की. दोनों पक्षों ने शांति बहाल करने के लिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कमिटी में तारा चंद सक्सेना और जमशेद अली सिद्दीकी मौजूद थे. जमशेद सिद्दिकी ने कहा, "आरोपियों के खिलाफ पुलिस सख्त करवाई करे और मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई है, उसके निर्माण में मुस्लिम समाज हर संभव मदद करेगा. कल से मंदिर में पूजा शुरू की जाएगी. दोनों समाज शांति बहाल करने के प्रयास कर रहे हैं. बाजार भी बुधवार से खोला जाएगा."

बुधवार को इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 30 जून की इस घटना पर आज तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर सवाल उठाए है. सिंघवी ने अपने ट्वीट के जरिए इस मामले पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश की है. कांग्रेस नेता ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है, जबकि इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा है.

कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में कहा है, 'मंदिर वाली घटना को हुए दो दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने कोई एक्शन नहीं लिया है. यह तो हम जानते हैं कि सत्ताधारी दल अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं करता है, लेकिन क्या यह बहुसंख्यकों की भावनाओं की भी परवाह नहीं करता? '

Day 2 of the temple incident and no action yet by Home Minister, Delhi Police under the BJP rules Centre. We know the ruling party doesn't care about minorities but does it also not care for the sentiments of majority?

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) July 3, 2019