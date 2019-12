एंबुलेंस में तस्करी, मरीज बनकर लेटा था आरोपी, पुलिस ने ली तलाशी तो मिली 40 किलो गांजा

कोंडागांव: कोंडागांव पुलिस (police) ने 40 किलो गांजा (cannabis) ले जाते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है. पुलिस (police) को चकमा देने के लिए गांजे को एंबुलेंस (ambulance) में ले जाया जा रहा था और जिसमें एक आरोपी मरीज बन ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठा हुआ था.

इस एंबुलेंस पर हरियाणा का नंबर था और चारों आरोपी भी हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं. एस.डी.ओ. पी. कपील चन्द्रा ने बताया कि तस्करों को पता होता है कि पुलिस एंबुलेंस को कम ही रोकती है. मगर जब इस एंबुलेंस पर हरियाणा का नंबर देखा गया तो पुलिस को शक हुआ. आखिर बस्तर में हरियाणा की एंबुलेंस क्या कर रही है.

Chhattisgarh: Kondagaon Police seized 40 kg cannabis from an ambulance which was being used for smuggling; 4 arrested. SDOP says "Ambulance had the number plate from Haryana, which made police suspicious. The drug-peddlers were posing as a patient, 2 attendants & a driver."(2.12) pic.twitter.com/BWDWdioOnr

