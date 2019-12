दिल्ली आग: PMO ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का किया ऐलान

नई दिल्ली: दिल्ली (delhi) के रानी झांसी रोड (Rani Jhansi Road) इलाके में स्थित अनाज मंडी (anaj mandi) में लगी भीषण आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (pmo) ने मुआवजे का ऐलान किया है. पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की है. पीएमओ ने हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की भी घोषणा की है.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस हादसे को 'बेहद भयावह' बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, "इस घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है. घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. अधिकारी घटना स्थल पर हर संभावित सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं."

PM @narendramodi announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to the tragic fire in Delhi.

PM has also approved Rs. 50,000 each for those seriously injured in the fire.

— PMO India (@PMOIndia) December 8, 2019