निर्भया केस: तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया- 3 दोषियों को दी जा सकती है फांसी, फैसला सुरक्षित

नई दिल्‍ली : निर्भया मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि 'दोषियों की तरफ से आज कोई अपील या अर्जी लंबित नहीं है. केवल विनय की दया याचिका लंबित है. बाकी दोषियों की याचिका लंबित नहीं है. विनय की दया याचिका का इंतजार किया जा सकता है, इसलिए बाकी तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है. ये किसी कानून या नियम के खिलाफ नहीं है'. सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच बहस हो गई, जिस पर जज ने नाराजगी जताई.

पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दोषियों पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट तय करेगा कि दोषियों की फांसी की तारीख़ को बढ़ाया जाए या नहीं. दरअसल, 1 फ़रवरी की सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी होनी है.

दालत ने सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह से कहा कि सुबह 6 बजे फांसी होनी है. आपको बहस पूरी करनी है हमें आदेश देना है. आप या को खुद का बचाव कीजिए या फिर दोषी का.

निर्भया के माता-पिता की वकील ने कहा कि ये लोग मामले को खींच रहे हैं. जब एक ही केस हैं तो ये दोषी अलग-अलग क्यों याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. निर्भया के माता-पिता की वकील ने कोर्ट में कहा कि नियम कहता है कि जेल प्रशासन इस संबंध में सरकार को संदेश भेजकर पूछेगा कि क्या फांसी रोकी जाए. अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो फांसी को रोका जा सकता है. इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है.

