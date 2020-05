CRPF का एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली मुख्यालय सील

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली (South Delhi) के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के मुख्यालय को मंगलवार तक के लिए सील कर दिया गया है. CRPF के शीर्ष अधिकारियों में से एक के व्यक्तिगत स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक CRPF के एक शीर्ष अधिकारी का व्यक्तिगत स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिला है. जिसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक (DG) ने आदेश दिया है कि दिल्ली में CRPF मुख्यालय मंगलवार (5 मई) सुबह तक बंद रहेगा.

After the personal staff member of a top-ranking officer of the Central Reserve Police Force (CRPF) tested positive for COVID-19, the headquarters of the paramilitary force here has been sealed for sanitisation until further orders.

