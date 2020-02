शर्मनाक: Delhi Metro में फिर एक महिला के साथ छेड़छखानी, देखते रहे लोग

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाए रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. मेट्रो में एक बार फिर महिला से बदतमीजी का मामला सामने आया है. मामला ब्लू लाइन मेट्रो (Blue Line Metro) का है. पीड़िता ने ट्वीट कर अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी है जिसके बाद DMRC ने लड़की से घटना की पूरी जानकारी साझा करने का आग्रह किया है ताकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

पीड़िता के मुताबिक, यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स लगातार उसकी पीठ को छूता रहा. पीड़िता ने उससे दूर रहने को भी कहा लेकिन वह नहीं माना. पीड़िता का कहना है कि लोग उससे साथ हो रही घटना को देखते रहे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की. छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि अगर आपको मेट्रो में किसी का बर्ताव संदेहास्पद लगता है तो तुरंत एमर्जेंसी अलार्म दबाएं और ट्रेन ऑपरेटर को तुरंत इसकी सूचना दें.

We request the public to use the passenger emergency alarm button if they notice any suspicious behavior and inform the train operator immediately. Please also give the coach number that you are travelling in so that the person can be apprehended at the earliest.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) February 15, 2020