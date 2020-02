Breaking News: निर्भया केस- फांसी से पहले तिहाड़ जेल में दोषी विनय शर्मा ने खुद को किया घायल

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले (Nirbhaya case) के एक दोषी विनय शर्मा (Vinay Sharma) ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) खुद को घायल कर लिया. विनय ने जेल की दीवार में अपना सिर मारकर को खुद घायल कर लिया.

जेल अधिकारियों के मुताबिक विनय ने 16 फरवरी को अपने सिर दीवार में मार दिया. उसे मामूली चोट आई है. बता दें निर्भया केस के चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जाएगी.

Tihar Jail official: One of the death row convicts of 2012 Delhi gang-rape case, Vinay had attempted to hurt himself by banging his head against a wall in his cell, on 16th February. He had received minor injuries.

The four convicts of the case will be executed on 3rd March.

— ANI (@ANI) February 20, 2020