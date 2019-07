करगिल विजय दिवस समारोह में बोले पीएम मोदी- युद्ध सरकारें नहीं लड़तीं, पूरा देश लड़ता है

नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के इंदिरा गांधी स्‍टेडियम में हो रहे कारगिल विजय दिवस समारोह में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ने एक प्रदर्शनी को भी देखा. इससे पहले दोनों ने कारग‍िल पर आधारि‍त एक फ‍िल्‍म भी देखी.

सेना के जवानों ने प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री की मौजूदगी में अदम्‍य साहस और शौर्य से भरी हुई एक संगीतमय प्रस्‍तुति भी दी. समारोह के दौरान जवानों द्वारा सीमा पर शहीद हुए जवानों की वीरगाथा प्रस्तुत की गई. करगिल विजय दिवस समारोह के दौरान जब एक शहीद की पत्नी को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर लाया गया तो उनकी कहानी सुनकर पीएम मोदी भावुक हो गए. पीएम मोदी के साथ-साथ आर्मी चीफ के साथ अन्‍य लोग भी भावुक हो गए.

इस समारोह को संबोध‍ित करते हुए पीएम मोदी ने कारगि‍ल के शूरवीरों को नमन करते हुए कहा, 20 साल पहले जो वीरगाथा लिखी गई, वह पीढ़‍ियों को प्रेरणा देती रहेगी. पीएम मोदी ने कहा, ये शाम उत्‍साह भी भरती है, विजय का स्‍वाद भी भरती है. और त्‍याग समर्पण के प्रति स‍िर झुकाने के लिए प्रेर‍ित भी करती है. उन्‍होंने कहा, कारगि‍ल की जीत देश के संकल्‍प और सामर्थ्‍य की जीत है. ये देश के अनुशासन की जीत है. ये प्रत्‍येक नागर‍िक की उम्‍मीदों और कर्तव्‍य परायणता की जीत थी. पीएम मोदी ने कहा, जब युद्ध होता है तो इसे सरकारें नहीं लड़तीं, इसे पूरा देश लड़ता है.

पीएम मोदी ने कहा, मैं तब कारगिल गया था, जब युद्ध चरम पर था. तब मैंने अपने सैनिकों को उस मोर्चे पर जुटे हुए देखा था. कारगिल विजय का स्‍थल मेरे लिए तीर्थस्‍थल की अनुभूति कराता है. पूरा देश सैनिकों के लिए तैयार खड़ा था. नौजवन रक्‍तदान के लिए खड़े हो गए थे. बच्‍चों ने अपनी गुल्‍लक तोड़ दी थी.

Delhi: Lieutenant Hitesh (son of Lance Naik Bachan Singh who lost his life in Kargil War) with his mother, Kamesh Bala, at #KargilVijayDiwas commemorative function at Indira Gandhi Indoor Stadium. Lt Hitesh joined the same battalion his father had served at the time of war. pic.twitter.com/AslLKto9lv

