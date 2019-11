प्रकाश जावड़ेकर ने साधा निशाना, 'प्रदूषण कम करने की जगह केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं'

गोवा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (prakash javadekar) ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री समस्या का हल खोजने की जगह आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों पर 1500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए अगर दिल्ली यह पैसा पंजाब और हरियाणा के किसानों को देती यह ज्यादा फायदेमंद होता.

Union Environment&Climate Change Minister, P Javadekar: I think it's unfortunate that a CM instead of finding solutions to mitigate pollution is into blame game. Instead of spending Rs1500 cr on ads, if Delhi govt gives it to farmers of Punjab&Haryana, it will be more beneficial. pic.twitter.com/BOmrBjzhx4

