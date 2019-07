SYL मामले पर CM अमरिंदर-मनोहर की हुई मुलाकात, नशा मुक्ति पर भी हुई चर्चा

रंजन शर्मा/चंडीगढ़: सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL के निर्माण और नशे की लत को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की. हरियाणा के सचिवालय में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 20 मिनट चली इस मीटिंग में दोनों ने नशे के खिलाफ लड़ाई और समन्वय पर चर्चा की. इसके अलावा 25 जुलाई को सभी उत्तर अंतर-राज्यीय बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी.

बता दें 25 जुलाई को आयोजित होने जा रही इस बैठक में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राज्स्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल सहित चंडीगढ़ प्रशासके के भी शामिल होने की संभावना है. बता दें नशे की लत को लेकर अंतिम बार बैठक साल 2018 अप्रैल में आयोजित की गई थी, जिसके बाद अब यह बैठक 25 जुलाई को होने जा रही है.

Met with Haryana CM @mlkhattar to discuss greater coordination in the War against Drugs. Punjab will be hosting the 2nd Inter-State Meeting of all the northern states to deliberate on the same. My govt is committed to the total elimination of drugs being smuggled into Punjab. pic.twitter.com/mP9FB9hWIF

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 12, 2019