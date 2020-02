नई दिल्‍ली: पिछले पांच वर्षों में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने फ्री बिजली, पानी, स्‍कूलों के बारे में बड़े-बड़े दावे किए हैं. ऐसा ही दावा स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में मोहल्‍ला क्‍लीनिक को लेकर किया गया है. दिल्‍ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) से ऐन पहले मोहल्‍ला क्‍लीनिक के संबंध में पार्टी ने वीडियो क्लिप के माध्‍यम से विज्ञापन जारी कर कहा कि पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, लेकिन अब अमेरिका वाले कहते हैं, भारत से सीखो. दिल्‍ली से सीखो, केजरीवाल सरकार से सीखो.

हालांकि इस विज्ञापन में बढ़-चढ़कर किए गए दावों पर टेक्‍नोलॉजी की दुनिया के बड़े जानकार विवेक वाधवा ने सवाल खड़े किए हैं. वाधवा अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्‍कूल में Distinguished Fellow हैं. 'Driver in the Driverless Car' के लेखक हैं. उन्‍होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि संबंधित विज्ञापन में आप सरकार ने जो बड़े-बड़े दावे किए गए हैं. इससे कोफ्त उत्‍पन्‍न होती है. इसमें मोहल्‍ला क्‍लीनिक को लेकर झूठे दावे किए गए हैं. इस संबंध में प्रसिद्ध अखबार 'The Washington Post' में प्रकाशित लेख के तथ्‍यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है.

I am disglusted with the dishonesty of ads by Delhis chief minister @ArvindKejriwal. Misrepresent my @washingtonpost article about @HealthCube360 and make false claims about the Mohalla/Peoples clinics.

I was clearly lied to by his health minister: https://t.co/S3k1InVCcw https://t.co/wmlb1hm6lz

— Vivek Wadhwa (@wadhwa) February 7, 2020