दिल्ली चुनाव में एक्टिव नजर आया बॉलीवुड, इन सेलेब्स ने ट्विटर पर दी ये सलाह!

नई दिल्ली: सुबह से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं. इस चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर करीब 672 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चुनावी माहौल में जहां एक ओर आम आदमी पार्टी (AAP) अपनी सत्ता जमाए रहना चाहती है वहीं बीजेपी (BJP) भी देश के दिल पर राज करने की पूरी कोशिश कर रही है. लेकिन इस चुनावी दंगल में आज वोटिंग शुरू होते ही मुंबई की हवाएं भी असर डालने लगी हैं. बॉलीवुड की हस्तियां भी इस चुनाव को लेकर जमकर एक्टिव हैं. आइए देखते हैं कि दिल्ली के वोटर्स के लिए किस सेलेब ने दी क्या सलाह...

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कई बॉलीवुड कलाकार जमकर ट्वीट कर रहे हैं. बीती रात एक्टर जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील की है. इतना ही नहीं दिल्ली से नाता रखने वाले जीशान इस मौके पर अपने घर आ चुके हैं. उन्होंने अपने ट्वीट से इस बात की जानकारी दी.

जीशान ने अपने ट्वीट में लिखा, 'दोस्तों, दिल्ली आ गया हूं. अपनी सबसे बड़ी ताकत, voting का इस्तेमाल करने और देश के लिए अपने सबसे important फर्ज को निभाने. दिल्ली के दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें, यही असली तरीका है देश के लिए कुछ करने का.'

Delhi, it's almost time to vote, to choose the right candidate who is good for you, your city, your state....based on the track record of work alone....Make sure you cast your vote and lead India, like the Capital should. #JaiHind

वहीं राजनीति से ताल्लुक रखने वाले परिवार के सदस्य और बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने जनता से अपील करते हुए लिखा, 'दिल्ली (Delhi), वोट देने का लगभग समय है. सही उम्मीदवार चुनने के लिए, जो आपके शहर, आपके राज्य के लिए अच्छा हो. अकेले काम के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही वोट देना. सुनिश्चित करें कि आपने अपना वोट डाला और भारत का नेतृत्व किया है, जिस तरह से राजधानी को करना चाहिए.'

“Voting is not only our right. Its our power.”

I urge every Delhiite and specially the youth and first time voters to go and use their right to vote and participate in the biggest festival of democracy. #DelhiElections2020

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 8, 2020