अरुण जेटली के अंतिम संस्कार में चोरी हुए 11 मोबाइल, BJP सांसद बाबुल सुप्रियो भी बने निशाना

नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के अंतिम संस्कार में पूरी दिल्ली शोक संवेदना प्रकट करने पहुंची थी. लेकिन, इस दौरान एक चोर ने इस जगह को एक सुनहरे अवसर के तौर पर ले लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिवंगत अरुण जेटली के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे करीब 11 लोगों का मोबाइल फोन इस दौरान चोरी हो गया. इसमें बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो और पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजरावाला भी शामिल हैं. बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि करीब 6 सांसदों के फोन चोरी हुए हैं.

Chori nehi Dada. Bohot smartly pickpocket kar kia gaya•that push & over 6 of us lost our phones in one single spot! I had even caught the guy’s hand while trying to save myself from tumbling over but it slipped away. I am told at least 35 people got their phones pickpocked https://t.co/I7BqUsz88y

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) August 26, 2019