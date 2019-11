दिल्ली में फिर गरमाया 'जहरीले' पानी का मामला, भाजपा नेता ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना

नई दिल्ली: दिल्ली में पानी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पर तीखी टिप्पणी की है. मालवीय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जरूरी जांच से भाग क्यों रहे हैं? क्यों नहीं वो उन संभावित अधिकारियों के नाम की लिस्ट उपलब्ध करा रहे हैं जो सैंपल कलेक्शन टीम का हिस्सा हो सकते हैं?

भाजपा नेता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) का चेयरमैन रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के घरों में 'जहर' सप्लाई किया. क्या वह अपनी इस असफलता को छुपाना चाह रहे हैं. मालवीय ने हैशटेग के साथ #DilliKaPaaniZehrila भी लिखा है.

Why is Arvind Kejriwal running away from an impartial probe? Why is he not providing list of officers who can be part of the sample collection team? Is this a desperate attempt to hide is failure as Chairman of DJB that is supplying ज़हर to homes in Delhi? #DilliKaPaaniZehrila https://t.co/mtxYYbjdd8

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 27, 2019