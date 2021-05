Gautam Gambhir के दवाइयां बांटने पर High Court सख्त, DCGI को दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों से जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं. इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही सख्त रुख दिखा चुका है और सोमवार को फिर से कोर्ट ने इस मामले में एक अहम टिप्पणी की है.

कोर्ट ने बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की ओर से दवाइयां बांटे जाने पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने कहा कि गंभीर एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने जरूरतमंद लोगों के बीच रेमडिसिवयर या फैबिफ्लू जैसी दवाइयां बांटीं. लेकिन क्या नेताओं का इस तरह से दवा बांटना सही है और क्या यह गैर जिम्मेदाराना नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गंभीर को यह सोचना चाहिए कि उनकी ओर से दवाइयां जमा करने से किसी जरूरतमंद तक इनकी पहुंच न कम हो जाए. जब दवाइयों की किल्लत चल रही हो, ऐसे वक्त में बड़ी तादाद में दवाओं को जमा करके रखना कितना सही है.

Delhi HC asks Drug Controller General of India to conduct an investigation into the distribution of medicines by MP Gautam Gambhir

Court says Gambhir has actually done a disservice, unintentionally maybe. Shouldn't he have realised that medicines were in shortage, asks Court.

