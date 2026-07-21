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दिल्ली हाईकोर्ट से सोनम वांगचुक को बड़ी राहत, प्राइवेट अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट; लेकिन केंद्र रखी एक शर्त

सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:28 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट से सोनम वांगचुक को बड़ी राहत, प्राइवेट अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट; लेकिन केंद्र रखी एक शर्त

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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