/दिल्ली हाईकोर्ट से सोनम वांगचुक को बड़ी राहत, प्राइवेट अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट; लेकिन केंद्र रखी एक शर्त

Delhi High Court: कथित नीट पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने यह फैसला वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि आंगमो की ओर से न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने के बाद आया है, जिसमें सफदरजंग अस्पताल से स्थानांतरित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
दरअसल, सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से उच्च न्यायाय को बताया गया कि वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानातरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है. इसके साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि उन्हें चिकित्सा निगरानी में रखा जाए.
सॉलिसिटर जनरल तुषार ने हाई कोर्ट के सामने अनुरोध किया कि वांगचुक को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाए और डॉक्टरों की सलाह के बगैर उन्हें छुट्टी न दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र को सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराने पर कोई आपत्ति नहीं है.
सुनवाई के दौरान पीठ की ओर से यह भी प्रस्ताव रखा गया कि वांगचुक को उनके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ सफदरजंग अस्पताल से स्थानांतरित किया जाए. बता दें कि मंगलवार को वांगचुक लगातार 22 दिन से भूख हड़ताल हैं. उनका कहना है कि जब तक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक वह अनशन नहीं तोड़ेंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि इलाज के दौरान सोमन की पत्नी उनसे मिल सकती हैं.