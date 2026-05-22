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उमर खालिद को फिर मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्यों और कितने दिन रहेंगे बाहर

Umar Khalid: दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है.  कोर्ट ने उमर खालिद को मां की सर्जरी के लिए ये राहत दी है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 22, 2026, 12:39 PM IST
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उमर खालिद को फिर मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्यों और कितने दिन रहेंगे बाहर

Umar Khalid: इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने उनकी मां की सर्जरी की वजह से "सहानुभूति" दिखाते हुए यह कदम उठाया है. दिल्ली दंगा केस मामले में उमर खालिद तिहाड़ जेल में बंद हैं. ये जमानत 1 जून से 3 जून तक रहेगी. खालिद ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. 

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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